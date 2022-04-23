Росіяни взяли в полон співробітників моніторингової місії на сході України
Джерело:Міноборони Великої Британії
Персоналу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ погрожують на Сході України. Російські військові уже взяли декількох співробітників СММ у полон.
У Британії вимагають звільнити представників місії
Про це повідомила заступниця голови делегації Великої Британії в ОБСЄ Дейрдре Браун, яка наголосила, що у відомстві найрішучішим чином засуджують ці загрози, а тому закликали звільнити співробітників СММ та усіх затриманих Росією українців.
Увага Посольства масово повертаються до Києва: про що це свідчить та чи безпечно у столиці
Ми отримали тривожні повідомлення про те, що довірені особи Росії на Донбасі погрожують персоналу Місії, техніці та приміщенням, а також про те, що російські війська взяли в полон співробітників СММ,
– зазначила Браун.
Світ бачить масштаби брехні Кремля
Представниця делегації наголосила на постійному поширенні проросійської брехні та дезінформації щодо ситуації в Україні та на тому, що злочинні діяння Росії не зійдуть агресору з рук.
Світ бачить брехню Кремля. Справжній масштаб дій Росії в Маріуполі та на решті території України ще не розкритий, але не сумнівайтеся, покарання за ці порушення настане, адже Росія підписувала міжнародні закони, які це регулюють,
– додала Браун.
Заступниця голови делегації Великої Британії в ОБСЄ наголосила, що Британія продовжить допомагати Україні, вже збільшивши військову підтримку летальною та нелетальною зброєю.
Нагадаємо, на території однієї з квазіреспублік на Донбасі вирішили "заборонити" роботу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.
Вам також буде цікаво – Росія як ніхто інший зацікавлена, щоб ООН існувала, – Саакян: дивіться відео