Росіяни взяли в полон співробітників моніторингової місії на сході України

Персоналу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ погрожують на Сході України. Російські військові уже взяли декількох співробітників СММ у полон.

У Британії вимагають звільнити представників місії

Про це повідомила заступниця голови делегації Великої Британії в ОБСЄ Дейрдре Браун, яка наголосила, що у відомстві найрішучішим чином засуджують ці загрози, а тому закликали звільнити співробітників СММ та усіх затриманих Росією українців.

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Ми отримали тривожні повідомлення про те, що довірені особи Росії на Донбасі погрожують персоналу Місії, техніці та приміщенням, а також про те, що російські війська взяли в полон співробітників СММ,

– зазначила Браун.

Світ бачить масштаби брехні Кремля

Представниця делегації наголосила на постійному поширенні проросійської брехні та дезінформації щодо ситуації в Україні та на тому, що злочинні діяння Росії не зійдуть агресору з рук.

Світ бачить брехню Кремля. Справжній масштаб дій Росії в Маріуполі та на решті території України ще не розкритий, але не сумнівайтеся, покарання за ці порушення настане, адже Росія підписувала міжнародні закони, які це регулюють,

– додала Браун.

Заступниця голови делегації Великої Британії в ОБСЄ наголосила, що Британія продовжить допомагати Україні, вже збільшивши військову підтримку летальною та нелетальною зброєю.

Нагадаємо, на території однієї з квазіреспублік на Донбасі вирішили "заборонити" роботу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

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