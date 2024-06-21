Росіяни, ймовірно, застосували ФАБ-3000: чим небезпечна ця зброя

На півночі Харківської області росіяни, ймовірно, використали бомбу ФАБ-300 вперше за війну. Руйнування від такої авіабомби є величезні.

Авіаційний експертБогдан Долінце розповів 24 Каналу, що росіяни мають можливість виготовляти такі боєприпаси. Однак вони мають кілька недоліків.

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Чим небезпечна ця зброя

За словами Долінце, небезпека від подібних авіабомб полягає у тому, що в Росії є їхнє виробництво, не знищене, яке продовжує випускати такі види боєприпасів. Крім цього, росіяни мали потужності для створення адаптації такого боєприпасу під крилату авіабомбу.

Підтвердження, що удар (у Харківській області – 24 Канал) був саме ФАБ-3000 не було. Це попередні прогнози, що це був саме такий боєприпас,

– зауважив авіаційний експерт.

Має обмеження

Однак варто зазначити, що використання такого важкого боєприпасу має певні обмеження, найбільшим з яких є дальність пуску. Долінце пояснив, що літаку, який запускає ФАБ-3000, необхідно піднятись на 10 – 12 кілометрів, тобто він стає досить помітним і його можуть знищити системи протиповітряної оборони.

Такий боєприпас через свою велику вагу має обмежений радіус дії. Наприклад, КАБи на основі ФАБ-250 мають дальність 60 – 70 кілометрів, то ФАБ-3000 має найбільшу дальність 10 – 20 кілометрів.

Звісно, найбільша небезпека для літака – так близько підлітати до пунктів і точок для завдання удару. Тобто вони можуть входити в радіус дії систем протиповітряної оборони,

– зазначив авіаційний експерт.