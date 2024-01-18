Росіянин із сокирою влаштував безчинство в Таїланді: чоловік увірвався в мерію Пхукета
Джерело:KhaoSod
Вночі, 17 січня, в адміністрацію Пхукета, що у Таїланді, проник напівоголений чоловік та влаштував дебош з сокирою. Як з'ясувалося, ним виявився 24-річний громадянин Росії.
Зловмисник розбив скляні двері офісу місцевого губернатора на четвертому поверсі. Росіянин прибув на місце події в самих лише шортах.
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Що відомо про ситуацію
Божевільного росіянина першим помітив охоронець близько о 02:45 за місцевим часом. Працівник почув дзвінок телефону і пішов перевірити. Згодом охоронець помітив, що на першому поверсі біля ліфта ховається невідомий чоловік.
Співробітник служби безпеки намагався затримати зловмисника. Однак непроханий гість втік по сходах, підіймаючись на поверхи вище.
На місце події було викликано правоохоронців. До їхнього прибуття росіянин встиг розбити скляні двері офісу губернатора.
Поліція виявила довгі сліди крові на підлозі перед кабінетом. Під столом помічника губернатора лежала пожежна сокира.
Знаряддя також було залите кров'ю. Правоохоронці зробили фотографії на місці події та зібрали докази.
Тим часом російський громадянин уже встиг втекти на мотоциклі, який раніше викрав у місцевого жителя. Згодом правоохоронці затримали зловмисника та доправили його до психлікарні з попереднім діагнозом "психічний розлад".
Росіяни не вперше зганьбилися за кордоном
- У липні 2023 року на пляжі Туреччини росіянин завважав, що може брати все, що захоче, через що спалахнув конфлікт з українками. Побачивши, що на шезлонгу залишилися лише речі, турист не придумав нічого кращого, ніж просто викинути їх, щоб зручно влаштувати свої "величні" боки.
- Довго поніжитися під сонцем росіянину не вдалось, адже повернулися українки. Однак на їхнє обурення він почав поводитися характерно для росіян – хамити тим, кому сам заподіяв шкоди. При цьому у своїх висловах слів він не особливо підбирав попри те, що поруч стояла маленька дитина.
- Він почав ще й хизуватися тим, скільки українців нібито особисто вбив в Україні, а також принижувати загалом націю, проти якого його ж країна розв'язала війну. Також він недбало кинув "понаїхали тут, ще з дітьми", та спитав, чого українці сміють відпочивати у Туреччині. Згодом нахабного туриста не лише доставили до поліції, а й виселили з готелю.