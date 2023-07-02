Роз**ати вас усім чим треба, – у Туреччині росіянин хамив жінкам та хизувався вбивствами людей

Навіть виїжджаючи за межі Росії, громадяни країни-окупантки не позбуваються характерних їхній державі звичок. Так, на пляжі Туреччини росіянин завважав, що може брати все, що захоче, через що спалахнув конфлікт з українками.

Побачивши, що на шезлонгу залишилися лише речі, турист не придумав нічого кращого, ніж просто викинути їх, щоб зручно влаштувати свої "величні" боки. Відео конфлікту появилося у тіктоку, повідомляє 24 Канал.

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Типова поведінка росіян

Довго поніжитися під сонцем росіянину не вдалось, адже повернулися українки. Однак на їхнє обурення він почав поводитися характерно для росіян – хамити тим, кому сам заподіяв шкоди. При цьому у своїх висловах слів він не особливо підбирав попри те, що поруч стояла маленька дитина.

Записувати на відео поведінку представника країни-гною жінки почали, коли конфлікт уже був у розпалі. При цьому вони вимагали повторити озвучені раніше погрози. Однак камера аж ніяк не змусила росіянина зніяковіти, тож він заявив: "Роз**ати вас усім чим треба, кінчені. Невиховані тварюки".

Пересісти ж на вільний шезлонг поруч росіянин, звісно, не захотів. Лиш зручніше вмостився на відібраному місці.

Зауважимо, що увесь цей час поряд сиділа дівчина, яка, ймовірно, прийшла разом з "рашин турісто". Однак вона не втручалася в конфлікт і лише час від часу посміхалася заявам чоловіка. Зокрема, щодо вбивства мирних людей.

Хамством конфлікт не обмежився

І якби все обмежилося лише хамством та нахабством, було б пів біди. Він почав ще й хизуватися тим, скільки українців нібито особисто вбив в Україні, а також принижувати загалом націю, проти якого його ж країна розв'язала війну.

Чуєш, ти, бл*дь, скільки в тебе "микол" полягло? Чо, приїхали відпочивати? Краще б проспонсорували свою армію. Кінчені. Такі ж ростуть (мовилося про дитину, що стояла поруч – 24 Канал),

– заявив турист з Росії.

При цьому, за словами нахаби, "ніх*я не розуміють" саме українці, тож він спитав, чи не "роз'ї*ати по політиці". Також він недбало кинув "понаїхали тут, ще з дітьми", та спитав, чого українці сміють відпочивати у Туреччині.

Хоча зрозуміло, що рятувати дітей від загроз у власному ж домі українці вимушені саме через таких терористів. Однак, очевидно, як і його держава, росіянин хотів, щоб вмерло чим більше представників нашої нації, які посміли не схилитися перед "величним" народом країни-гною.

Сперечатися з людиною, у якої окупантський вітер лише в голові, сенсу не багато. Тож українки покликали охорону. Однак оскільки відео обірвалося, то невідомо, чи вишвирнули нахабу з пляжу.

Окупант хизувався вбивствами українців: відео