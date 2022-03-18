Росіяни за ніч зруйнували 20 будинків на Луганщині: щонайменше двоє загиблих

Ворог продовжує обстрілювати територію Луганської області. За ніч окупанти зруйнували близько 20 будинків у Сєвєродонецьку та Рубіжному. Відомо про щонайменше 2 загиблих та 4 постраждалих.

Про це розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він зазначив, що артилерія і системи залпового вогню російської армії цілили по мирних жителях Сєвєродонецька та Рубіжного.

Раніше Стабільно важка ситуація, – Гайдай про обстріли Луганщини

Міста перетворились на руїни

За декілька тижнів росіяни перетворили ці два затишні, сповнені студентської молоді, міста майже на руїни. Ці нелюді відкривають вогонь по домівках та об'єктах забезпечення життєдіяльності,

– сказав Гайдай.

Голова ОВА вважає, що мета росіян – спустошити населені пункти, аби в жителів не було ані помешкань, ані комунікацій.

У Сєвєродонецьку росіяни обстріляли "Градами" старі райони. Було пошкоджено або зруйновано 6 інфраструктурних об’єктів, 2 будинки, гаражі.

Складна ситуація в Рубіжному

Внаслідок обстрілів загинули щонайменше 2 людей, ще 4 – поранені. У деяких будинках немає газу та води.

Складна ситуація і в Рубіжному. Тут за ніч сталося займання десятьох будинків та магазину. Є двоє поранених. На цьому росіяни не зупинились: вранці вони відкрили вогонь по Сєвєродонецьку, Кремінній, Привіллю. Кількість жертв і руйнувань уточнюють.

Дивіться нічне звернення президента Зеленського: