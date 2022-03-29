Російські окупанти заборонили працівникам Запорізької АЕС приходити на роботу зі смартфонами

29 березня 2022 , 19:57
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Джерело:

Енергодар

Російські окупанти заборонили працівникам Запорізької АЕС приходити на роботу зі смартфонами. Людям дозволяють використовувати лише найпростіші кнопкові телефони.

Фахівці з ЗАЕС вважають такі вимоги образою. Люди ухвалили рішення приходити взагалі без телефонів.

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Рашистські свинопси дуже бояться, що їхні діяння зафільмують та покажуть з невигідної для "руzкава міра" сторони, а тому дозволяють використовувати лише найпростіші кнопкові телефони,
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Автор: Мар'яна Бекало