Росіяни захопили депутатку з Токмака за протиокупаційні висловлювання

У тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області орки викрали депутатку міської ради Олену Плаксіну. Тепер її "допитують".

Рашисти викрали політикиню 21 березня близько 21:30. Все через критичні та протиокупаційні висловлювання Плаксіної.

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Орки допитують депутатку

Політикиню направили на допит до співробітників ФСБ. Вони засіли в будинку культури Токмака за адресою вулиця Центральна, 10.

Зауважимо, що це не перший випадок, коли росіяни захоплюють в полон представників влади. Наприклад, вони викрадали мера Мелітополя Івана Федорова та депутатку Запорізької обласної ради Лейлу Ібрагімову.

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