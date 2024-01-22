Росіяни захопили Крохмальне й тиснуть на Авдіївку: як змінилась карта бойових дій за тиждень

Куп'янський, Бахмутський та Авдіївський напрямки протягом останніх тижнів залишаються одними з найгарячіших на всьому фронті. Ворог продовжує наступальні операції з метою захопити нові території.

Про те, як змінилася ситуація на фронті за тиждень 15 – 21 січня, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд проводимо за даними карти DeepStateMAP.

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Росіяни захопили Крохмальне

Ще на початку осені 2023 року російське командування озвучило завдання перед окупаційною армією знову захопити Куп'янськ Харківської області. З того часу росіяни практично безперервно ведуть штурмові дії на цьому напрямку, час від часу змінюючи ділянки свого удару.

Минулого тижня ворог зумів захопити невеличке село Крохмальне, що розташоване просто при трасі, яка сполучає Куп'янськ і Сватове, а до війни була головною автомагістраллю між Харковом і Луганськом. Начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ Володимир Фітьо офіційно підтвердив відхід українських сил з села.

Наша мета – зберегти життя українських захисників. Їхні позиції переміщені на підготовлені до цього часу запасні, де вони зараз тримають оборону. Ворогу не дають просуватися далі і якихось загроз для сусідніх підрозділів це не становить,

– запевнив Володимир Фітьо.

У будь-якому разі цей факт ускладнить роботу оборонцям населених пунктів Котлярівка й Кислівка. Відтепер їм доведеться стримувати наступ ворога не лише з півночі й сходу, а й з південного напрямку.

Росіяни захопили Крохмальне: дивіться карту

Росіяни тиснуть на Авдіївку

Так само постійним напрямком удару російської армії залишається й Авдіївка, що на околицях Донецька. Якщо раніше ворог намагався атакувати передовсім на південному й північному флангах міста, то протягом минулого тижня він сконцентрувався на прямому лобовому ударі з південного сходу.

Російські війська намагаються закріпитися на крайніх вулицях українського міста. Нині там тривають вкрай важкі бої. Якщо ворогу все ж вдасться закріпитися, це відчутно ускладнить роботу для українських оборонців, а бої в Авдіївці можуть перейти до вуличних, як це раніше було в Бахмуті.

Росіяни тиснуть на Авдіївку: дивіться карту

Ситуація на багатьох ділянках фронту залишається надзвичайно складною. У цей час українські військові потребують регулярної підтримки та допомоги. Для цього, зокрема, працює наш– тут ви завжди знайдете актуальні збори на потреби наших захисників.