Росіяни захопили рятувальне судно "Сапфір" неподалік острова Зміїний

У Міністерстві інфраструктури повідомили прикру новину. 26 лютого ворог захопив українське судно біля острова Зміїний.

Це сталося під час виконання гуманітарної місії. Російські військові кораблі захопили та утримують цивільне рятувальне судно "Сапфір".

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Окупанти захопили українське судно біля Зміїного

Зв'язок із рятувальним судном "Сапфір" наразі втрачено. 26 лютого стало відомо, що російські військові кораблі захопили українське судно, яке виконувало гуманітарну місію.

У Міністерстві інфраструктури заявили: дії росіян є прямим порушенням норм Міжнародного морського права та Міжнародної конвенції з безпеки мореплавства.

За всі військові злочини — буде кара.

Для довідки: пошуково-рятувальне судно "Сапфір" призначене для порятунку кораблів, які зазнали лиха, морського буксирування, пожежогасіння, порятунку людей і надання медичної допомоги постраждалим.

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