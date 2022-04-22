Росіяни закривають Крим на в'їзд і виїзд, щоб не допустити зрив мобілізації

Російські загарбники продовжують мобілізувати чоловіків для війни проти України. Для того, щоб не зривати поповнення живої сили, вони закривають Крим на в'їзд і виїзд.

Як зазначають у Генштабі ЗСУ, в'їзд і виїзд на тимчасово окуповану територію Криму буде заборонений. Діятиме обмеження з 30 квітня.

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Це дозволить уникнути зриву мобілізації

Відповідне рішення керівництво Росії ухвалило для того, щоб уникнути можливого зриву мобілізації. Таким чином намагатимуться успішно провести весняну призовну кампанію та відправити воювати проти України якомога більше людей.

Також у Генштабі додають, що загарбники продовжують обмежувати права людей на тимчасово зайнятих територіях. Так, вони ускладнюють їхнє пересування, грабують та штучно наближають гуманітарну катастрофу. Відомо також про випадки розстрілів мирного населення та волонтерів.

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