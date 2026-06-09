Росіяни залишають позиції, – військовий про велику проблему ворога на Півдні

Удари по російській логістиці починають давати відчутний негативний результат для противника. Проблеми окупантів уже стосуються не лише забезпечення Криму, а й утримання всього угруповання військ на Південному напрямку.

Військовослужбовець ЗСУ, політолог Кирило Сазонов розповів 24 Каналу, що посилення атак по транспортній та паливній інфраструктурі окупантів роблять кризу для росіян на фронті більш відчутною. За його словами, сучасна війна неможлива без стабільного постачання військ.

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Чому удари по російській логістиці важливі?

Якщо логістичні маршрути зазнають уражень, то забезпечувати можна лише невеликі групи військових і тільки повітрям.

Кирило Сазонов зауважив, що останніми тижнями Україна фактично посилює вогневий контроль над російською логістикою на Півдні. Водночас головне значення мають не окремі удари по Криму чи паливних об'єктах, а вплив на основні маршрути забезпечення російських військ.

Військовий про значення ударів по російській логістиці: відео

Він навів приклад відкритого звернення російських військових, які перебувають поблизу Нової Каховки на Херсонщині. Окупанти скаржаться на постійний контроль неба українськими дронами та фактичне руйнування логістики.

Яка ситуація на Херсонському напрямку: дивіться на карті

Кажуть (росіяни – 24 Канал), що є певні проблеми з водою та харчами, крім того, не можуть евакуювати поранених, люди вмирають, хоча їх можна було врятувати. Це дуже деморалізує противника,

– зазначив військовослужбовець.

Окремою проблемою для окупантів він назвав нестачу боєприпасів. За словами Сазонова, самі російські військові визнають, що у разі українського наступу їм може не вистачити ресурсів для оборони.

Росіяни на Херсонському та Запорізькому напрямках запровадили офіційні обмеження на використання боєприпасів. Це свідчить про серйозні проблеми із забезпеченням. Нестача снарядів зазвичай означає дефіцит й інших ресурсів, зокрема мін, дронів та матеріального забезпечення.

Вони (росіяни – 24 Канал) залишають позиції, і мені здається, це тенденція. Адже без логістики, без постачання, без того, щоб вивозити поранених, заводити резерви – воювати неможливо, і вони будуть відступати. Це такі "жести доброї волі". Альтернатива – смерть чи полон. Нічого іншого ми запропонувати не можемо,

– сказав Сазонов.

Він також підкреслив, що Сили оборони нещодавно атакували Донецький аеропорт. Там, ймовірно, були уражені склади, пункти управління та майданчики запуску дронів.

Що відбувається на Донецькому напрямку: карта

Крім того, дуже важливим є те, що наші військові взяли під вогневий контроль Горлівку. Це місто є одним із ключових логістичних вузлів окупантів у Донецькій області, через який проходять важливі автомобільні та залізничні маршрути.

Як наслідок, уже є повідомлення про погіршення постачання російських військ на Костянтинівському напрямку та необхідність шукати альтернативні шляхи забезпечення.

Яка ситуація на фронті?

Костянтинівка залишається однією з головних цілей російського наступу на Донеччині. Окупанти намагаються інфільтруватися в місто та створити умови для подальшого просування, однак українські військові стримують атаки та вибивають ворожі групи.

Сили безпілотних систем продовжують завдавати ударів по російській логістиці на окупованій Донеччині. Під атакою опинилися місця дислокації окупантів, транспорт, логістичні об'єкти та газове сховище, яке ворог використовував для забезпечення своїх потреб на фронті.

Сили оборони України сповільнили темпи російського наступу на низці напрямків та перехоплюють ініціативу поблизу Костянтинівки. Водночас окупанти продовжують штурми малими групами й намагаються порушити українську логістику, однак суттєвих успіхів досягти не можуть.