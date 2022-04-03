"Росіяни замовили Путіну цю війну": у звірствах в Україні винен не лише глава Кремля

Окупанти цинічно вбивають, ґвалтують і мародерять в Україні. Тим часом "прості" росіяни безсовісно гноблять українців під час спілкування.

Стає цілком зрозуміло, звідки у Володимира Путіна підтримка у 83%. Про це в ефірі 24 каналу сказав ведучий Артем Овдієнко.

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Путін виконав бажання росіян

Раніше він вважав, що російські соціологи "намалювали" такі дані, бо їм соромно визнати правду. Вони, мовляв, не можуть сказати, що підтримки у глави Кремля насправді немає.

Ні, тепер я бачу, що ті цифри, можливо, навіть і заменшили. Це не Путін винен у тому, що Росія пішла на нас війною. Це росіяни замовили Путіну цю війну,

– наголосив Овдієнко.

За його словами, Путін просто виконував суспільне бажання всіх росіян – влаштувати війну.

Це росіяни привели його до влади і зробили таким, – Овдієнко

Ведучий зауважив, що вважав Путіна навіженим. Ніби президент Росії реалізував своє божевілля у війні проти України, а армія змушена була виконати той наказ.

Однак коли він переглянув світлини звірств окупантів із Бучі, то зрозумів, що помилявся. Путін – лише заручник ситуації.

"Це росіяни привели його до влади і зробили таким. Він просто проговорив ротом їхні бажання", – сказав Овдієнко.

Овдієнко вважає, що у звірствах Росії винен не тільки Путін: дивіться відео