Росіяни на Запоріжжі викрали дружину українського військового

Російські військові постійно викрадають українців на окупованих територіях. В Офісі генпрокурора повідомили, що на Запоріжжі окупанти взяли в полон дружину українського військового ЗСУ з метою психологічного тиску на її чоловіка.

В Офісі генерального прокурора вже розпочали кримінальне провадження.

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За даними слідства, у вівторок, 5 квітня, російські військові викрали громадянку України з метою психологічного тиску на її чоловіка, який воює у складі Збройних Сил України.

Погрожуючи тортурами та спричиненням шкоди життю та здоров’ю дружини, окупанти намагалися змусити військового ЗСУ порушити присягу.

Окрім того, окупанти неодноразово викрадали працівників правоохоронних органів на тимчасово окупованих територіях Запорізького регіону

До слова, російській окупанти примусово депортують жителів Маріуполя до ОРДЛО чи в Росію. З початку повномасштабної війни окупанти вже викрали близько 40 тисяч людей. Про це розповів мер Маріуполя Вадим Бойченко.

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