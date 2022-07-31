росіяни запроваджують "донбасизацію війни" на фронті

російське військове командування, я так розумію, запроваджує на цілій низці ділянок фронту тотальну "донбасизацію війни".

кремль жене в бій чоловіків з Донбасу

У бій масовано женуть "кормільців усія України"... Як і належить діяти вищим "ОслАБанІтелям" щодо "місцевих утнерменшів"...

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Задля "міцності" їх трохи розбавляють збродом з різноманітних ПВК (приватних військових компаній – 24 канал). Саме з цією тенденцією пов'язана остання "активізація" військ противника на Бахмутському, Авдіївському та Кураховському напрямках.

путін притримує російських солдатів / Фото Getty Images

Актуально російські кати вже позбавили себе шансу вижити після звільнення Херсона

Своїх власних "витязей", путінські дженерали, я так розумію, притримують для іншої, більш важливої справи...

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