Росіяни запустили понад 40 дронів на Київ: скільки БпЛА вдалося збити

Росія продовжує атакувати мирні українські міста рвкетами та дронами. За минулий вечір і ніч біля Києва та в місті було зафіксовано 45 ворожих БпЛА. 19 з них вдалося знищити силам ППО.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Київську міську військову адміністрацію.

Дивіться також Окупанти вдарили по житлових будинках у Слов'янську: поранено двох людей

Що відомо про атаку на Київ

Повітряна тривога у столиці та області тривала протягом 5 годин з 20:26. За цей час росіяни запустили по Києву та його околицях 45 безпілотників. За інформацією КМВА, жоден ворожий дрон не досяг цілі. Сили ППО знищили 19 БпЛА, а решта були локаційно втрачені чи покинули повітряний простір міста.

Нинішня атака на Київ минула без пошкоджень та постраждалих.

Київщина під прицілом ворога

Вночі росіяни атакували "Шахедами" населені пункти Київської області. Один чоловік дістав поранення, його госпіталізували. Дрони пошкодили 9 приватних будинків.

Один ворожий БпЛА влучив просто в житловий будинок у Бучанському районі. На щастя, люди встигли вийти з будівлі, тому обійшлося без постраждалих. А в Обухівському та Фастівському районах рятувальники ДСНС ліквідували загоряння трав'яного настилу, яке сталося внаслідок падіння уламків "Шахеда".