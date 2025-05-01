Прикордонники викрили "хитрощі" росіян: знищили замасковані ворожі точки запуску дронів

У прикордонних населених пунктах росіяни почали запускати дрони через діри в дахах будинків. Прикордонникам вдалося знищити одну з таких точок.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на 15 мобільний прикордонний загін "Сталевий Кордон". Там показали відповідні кадри.

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Як знищили точку запуску

У загоні повідомили, що окупанти вдалися до нових хитрощів для маскування запусків дронів. У прикордонних населених пунктах на російській території вони почали облаштовувати отвори в дахах цивільних будівель.

Згідно з оприлюдненою інформацією, через такі отвори росіяни здійснюють запуск і посадку безпілотників, намагаючись уникнути виявлення з повітря.

Розвідникам "Сталевого Кордону" вдалось виявити кілька таких стартових позицій та знищити їх фпв дронами,

– ідеться у повідомленні.

Знищення точок запуску ворожих дронів: дивіться відео

До слова, нещодавно у Харківській області російський FPV-дрон атакував автомобіль українських снайперів. Як зазначалося, броня машини витримала удар, і українські військові залишилися живими.