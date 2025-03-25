Геть знахабніли: росіяни запускають масштабну програму іпотеки в Херсоні та Краматорську

Росіянам замало запроваджувати програми іпотечного кредитування на окупованих територіях. Тепер вони нахабно зазіхають на Херсон, Покровськ, Краматорськ, Часів Яр та інші міста, що перебувають під контролем України. Зокрема там з 1 квітня 2025 року російський банк "Дом.РФ" надаватиме пільгову іпотеку на вторинний ринок житла.

На думку керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка, якою він поділився з 24 Каналом, це перший випадок, коли окупанти будують реальні плани щодо територій, які перебувають під контролем України. Ба більше, вони вже офіційно створюють проєктну документацію щодо реконструкцій та будівництва об'єктів, які фактично є українськими.

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У росіян відсутні жодні застереження

Андрющенко зазначив, що російський "Єдиний інститут просторового планування" федерального рівня розробила план реконструкції інфраструктурної мережі, зокрема, на території Херсонської області. Цей проєкт профінансовано російським урядом.

Херсонщина – це перша територія (з окупованою та підконтрольною Україні частинами), для якої розроблена проєктна документація. Також окупанти планують будувати мости через Дніпро.

Це свідчить про відсутність у них жодних застережень щодо того, що їм зарано щось планувати, поки російські війська не взяли під контроль цю територію,

– зазначив керівника Центру вивчення окупації.

Також російський банк "Дом.РФ" анонсував відкриття можливості пільгової іпотеки щодо вторинного ринку житла в не тільки окупованих містах, але й тих, що контролюються Україною.

Росіяни вважають, що ці заходи мають "оживити" насамперед окуповану Херсонщину і Запоріжжя. Проте, за словами Андрющенка, вони поширюються і на Покровськ, Краматорськ, Часів Яр, Херсон.

Він нагадав, що раніше спецпредставник Трампа Стів Віткофф зробив абсурдну заяву щодо того, що Україна нібито має віддати окуповані території Росії, а також з'явилась інформація про те, що Дональд Трамп буцімто планує укласти угоду про перемир'я між Україною та Росією до 20 квітня.

Якщо розглянути дії Росії в контексті цих меседжів, то складається враження, що росіяни не збираються відмовлятись від повної окупації щонайменше українських територій, які вони незаконно включили у склад Росії. Також вони стимулюють переїзд росіян на ці території,

– підкреслив Петро Андрющенко.

Окупанти розгорнули зараз програму іпотечного кредитування саме на окупованих Херсонщині та Запоріжжі, тому що раніше там не було прийнятних іпотечних програм, а місцеві "гауляйтери" погано працювали в цьому напрямку, порівняно з окупаційною владою Донецької області.

Тому, за словами керівника Центру вивчення окупації, і була запроваджена ця програма, щоб привертати росіян на ці території і заохочувати їх купувати там житло.

До слова, російський банк "Дом.РФ" з 1 квітня надаватиме пільгову іпотеку на вторинний ринок, зокрема, в неокупованих містах України, зокрема, Херсоні, Покровську, Краматорську, Часовому Ярі. Загалом йдеться про 901 населений пункт. Водночас до цього списку не увійшли Луганськ, Маріуполь та Запоріжжя.

Пільгова іпотека на вторинне житло в цих та інших містах діятиме для сімей з дітьми впродовж 3 місяців: з 1 квітня по 30 червня 2025 року.

Крім того, окупанти анонсували проведення реконструкції доріг Херсонської області, зокрема на неокупованих територіях, та зведення нових мостів через Дніпро.