Росіяни запустили 2 ракети в сторону Одещини: жодна не потрапила у ціль
27 березня 2022 , 13:23Читать новость на русском
Джерело:"Суспільне Одеса"
Зранку 27 березня росіяни запустили дві ракети у сторону Одещини. Жодна не потрапила у ціль
Про це розповів офіцер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.
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Яка ситуація в Одесі
В Одесі вночі та під ранок лунали повітряні тривоги та було чутно постріли. Крім того, окупанти активно проводять саме повітряну розвідку.
На жаль, загарбники не залишають місто поза увагою.
Цікаво – речник ОВА Братчук розповів про ситуацію в Одесі: