Росіяни запустили 2 ракети в сторону Одещини: жодна не потрапила у ціль

27 березня 2022 , 13:23
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Джерело:

"Суспільне Одеса"

Зранку 27 березня росіяни запустили дві ракети у сторону Одещини. Жодна не потрапила у ціль

Про це розповів офіцер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

До теми Ворог не полишає Одесу, – речник місцевої військової адміністрації про ситуацію в місті

Яка ситуація в Одесі

В Одесі вночі та під ранок лунали повітряні тривоги та було чутно постріли. Крім того, окупанти активно проводять саме повітряну розвідку.

На жаль, загарбники не залишають місто поза увагою. 

Цікаво – речник ОВА Братчук розповів про ситуацію в Одесі:

 

 
Автор: Ольга Музика