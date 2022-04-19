Росіяни запустили абсурдний фейк про “видалене звернення Зеленського", – Лещенко

Російська пропаганда не перестає дивувати своїми вигадками. Ворог робить усе можливе, щоб підірвати віру українців в перемогу над окупантами.

Кожного дня Президент України Володимир Зеленський публікує звернення до свого героїчного народу. Російська пропаганда спробувала створити фейк про "видалене звернення".

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Брехня пропагандистів

Як повідомив Сергій Лещенко, звернення Володимира Зеленського, про яке говорить пропаганда окупантів, було опубліковане лише в одній соціальній мережі – інстаграмі. В інших соціальних мережах воно не публікувалося.

Оскільки інстаграм в Росії під забороною, пропагандисти вирішили збрехати, що з інших майданчиків звернення українського президента було вилучене. Що ж, єдина порада для недалеких російських фантазерів – це навчитися користуватися VPN, щоб долати власні ж обмеження.

Дивіться брифінг Сергія Лещенка про фейки росіян