Повітряні сили зафіксували "Шахеди" на півдні України

26 червня 2024, 22:10
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Увечері 26 червня росіяни запустили "Шахеди". Попереджають про небезпеку для південних областей.

У разі оголошення повітряної тривоги не нехтуйте безпекою та спускайтеся в укриття.

22:13, 26 червня

Ударні БпЛА на Херсонщині у північно-західному напрямку, – ПС.

22:03, 26 червня

Росіяни запустили "Шахеди"

Повітряні сили попереджають про рух "Шахедів" на півдні України. Наразі загроза ударних БпЛА для Херсонщини.

Автор: Софія Рожик