Повітряні сили зафіксували "Шахеди" на півдні України
26 червня 2024, 22:10Читать новость на русском
Увечері 26 червня росіяни запустили "Шахеди". Попереджають про небезпеку для південних областей.
У разі оголошення повітряної тривоги не нехтуйте безпекою та спускайтеся в укриття.
Ударні БпЛА на Херсонщині у північно-західному напрямку, – ПС. Повітряні сили попереджають про рух "Шахедів" на півдні України. Наразі загроза ударних БпЛА для Херсонщини.
22:13, 26 червня
22:03, 26 червня
Росіяни запустили "Шахеди"
Ударні БпЛА на Херсонщині у північно-західному напрямку, – ПС.
Повітряні сили попереджають про рух "Шахедів" на півдні України. Наразі загроза ударних БпЛА для Херсонщини.