Росіяни запустили по Десні 20 ракет: зруйновані об'єкти інфраструктури

Російські окупанти запустили по селищу Десна на Чернігівщині 20 ракет. Обстріл відбувся 25 червня близько 05:00.

Оперативне командування "Північ" повідомило, що ракети випустили з території Білорусі. Деталі наразі уточнюють. Водночас вже відомо про руйнування об'єктів інфраструктури.

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З території Білорусі з літаків та з землі випустили 20 ракет по селищу Десна. Відомо про руйнування об'єктів інфраструктури. Попередньо без втрат,

– мовиться у повідомленні.

Українцям нагадали, що не можна фотографувати або знімати на відео місця "прильотів".

В'ячеслав Чаус – голова Чернігівської ОВА – заявив, що, на жаль, на разі не може розповісти багато інформації. Однак він наголосив, що вранці селище Десна зазнало масивного ракетного обстрілу. На щастя, обійшлося без жертв.

За словами Чауса, те, що зараз відбувається, показує агонію Росії. Ворог витрачає мільярди доларів на ракетні обстріли. Голова ОВА наголосив: окупанти бісяться, бо ЗСУ працюють та захищають Україну дуже якісно й ефективно.

Удар по Львівщині

Максим Козицький повідомив, що російські загарбники близько 04:00 25 червня завдали удару по Львівщині. Ворог випустив 6 ракет. З них 2 вдалося збити силам ППО. На жаль, відомо про 4 постраждалих.

Козицький заявив, що ворог влучив у військовий об'єкт.

Україну обстріляли з території Білорусі

Українцям нагадують, що не можна ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Коли сповіщають про небезпеку, необхідно негайно йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там потрібно, доки не надійде повідомлення про відбій тривоги.

Російські загарбники у ніч на 25 червня вкотре обстріляли територію України. Більшість ракет запустили з території Білорусі. За даними білоруських телеграм-каналів, перший запуск ракет зафіксували о 3:45. Вочевидь літаки злетіли з Росії та зайшли у повітряний простір Білорусі.

Місцеві жителі у Білорусі не чули винищувачів, адже вони працювали на великій висоті. Водночас люди бачили лише запуск ракет.

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