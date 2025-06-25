Росіяни запустили по Україні понад 70 безпілотників: скільки збила ППО
- В ніч на 25 червня російські військові запустили по Україні 71 дрон типу Shahed та безпілотники-імітатори різних типів.
- Зафіксовано влучання у 6 локаціях на Одещині, Сумщині та Харківщині.
У ніч на 25 червня російські загарбники вкотре атакували Україну дронами. Загалом запустили 71 "Шахед" і безпілотники-імітатори різних типів.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.
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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.
Атака "Шахедами" 25.06.2025: скільки дронів збили сьогодні
З 22:00 24 червня російські військові атакували Україну 71 ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків. Дрони запускали з 5 напрямків, – Брянськ, Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, а також мис Чауда в окупованому Криму.
Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони відбивали черговий повітряний напад агресора.
Станом на 09:00 протиповітряною обороною знешкоджено 52 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півдні та півночі країни. 32 — збито вогневими засобами ураження, 20 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ,
– заявили Повітряні сили.
Також повідомили, що зафіксовано влучання ворожих ударних дронів у 6 локаціях на Одещині, Сумщині й Харківщині.