Росіяни запустили по Україні понад 70 безпілотників: скільки збила ППО

У ніч на 25 червня російські загарбники вкотре атакували Україну дронами. Загалом запустили 71 "Шахед" і безпілотники-імітатори різних типів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Атака "Шахедами" 25.06.2025: скільки дронів збили сьогодні

З 22:00 24 червня російські військові атакували Україну 71 ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків. Дрони запускали з 5 напрямків, – Брянськ, Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, а також мис Чауда в окупованому Криму.

Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони відбивали черговий повітряний напад агресора.

Станом на 09:00 протиповітряною обороною знешкоджено 52 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півдні та півночі країни. 32 — збито вогневими засобами ураження, 20 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ,

– заявили Повітряні сили.

Також повідомили, що зафіксовано влучання ворожих ударних дронів у 6 локаціях на Одещині, Сумщині й Харківщині.

Скільки безпілотників збили 25 червня / Інфографіка Повітряних сил