Росіяни запустили повітряну ціль на Київщину: в області працює ППО
6 березня 2023, 00:57Читать новость на русском
Джерело:Київська ОВА
Уночі 6 березня мешканці Київської області чули звуки вибухів. Це результат роботи протиповітряної оборони по ворожій цілі.
Про це повідомили в Київській ОВА. Мешканців області закликають перебувати в укриттях до відбою тривоги.
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Працює ППО
У Київській області працює ППО. Не нехтуйте заходами безпеки! Бережіть себе та близьких,
– повідомили в ОВА.
Під час тривоги, яку оголосили пізно ввечері 5 березня, повідомлення про вибухи надходять з Дніпропетровської та Запорізької областей. Однак станом на 1:10 6 березня офіційних повідомлень від представників влади немає.