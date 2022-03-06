Росіяни запустили ракети в житловий сектор на Житомирщині: фото руйнувань

Ворог випустив ракети по житловому сектору в Житомирській області. У місті Овруч зруйновані 15 приватних будинків.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що росіяни обстріляли мирні населені пункти на Житомирщині. У відомстві також показали наслідки руйнувань.

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Наслідки обстрілів житлових будинків на Житомирщині

Внаслідок ракетного удару по приватному сектору у місті Овруч зруйновані 15 приватних житлових будинків, з них 5 – повністю. За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає.

На місці атаки ворога працюють 10 рятувальників та 2 одиниці техніки.

Рашисти обстріляли будинки на Житомирщині: Фото ДСНС

Нагадаємо, напередодні росіяни вгатили з неба по Житомирському бронетанковому заводу та Озерному. У результаті постраждали 2 людей.

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