Росія запустила "Шахеди": де існує загроза ударів БпЛА

23 жовтня 2024, 17:32
Читать новость на русском
Автор: Дмитро Усик

Ввечері 23 жовтня російська армія знову розпочала терор України дронами-камікадзе типу "Шахед". Повітряні сили попередили про загрозу ударів.

Перші "Шахеди" перетнули повітряний простір України близько 17 години. Для яких областей тривога, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Ракети долітають до Москви та мільйони снарядів: яку зброю Південна Корея може надати Україні

Тривога в Україні

18:29, 23 жовтня

Частина ворожих ударних БпЛА через Сумщину в напрямку Харківської області.

18:05, 23 жовтня

Кілька груп БпЛА курсом на Миргород.

17:32, 23 жовтня

Де оголошено тривогу

17:31, 23 жовтня

"Шахед" в передмісті Сум.

17:17, 23 жовтня

Кілька груп ворожих ударних БпЛА рухаються через Сумщину в напрямку Полтавської області.

17:04, 23 жовтня

Сумщина - загроза ударних БпЛА.