Росія запустила "Шахеди": де існує загроза ударів БпЛА
Ввечері 23 жовтня російська армія знову розпочала терор України дронами-камікадзе типу "Шахед". Повітряні сили попередили про загрозу ударів.
Перші "Шахеди" перетнули повітряний простір України близько 17 години. Для яких областей тривога, повідомляє 24 Канал.
Дивіться також Ракети долітають до Москви та мільйони снарядів: яку зброю Південна Корея може надати Україні
Тривога в Україні
Частина ворожих ударних БпЛА через Сумщину в напрямку Харківської області. Кілька груп БпЛА курсом на Миргород. "Шахед" в передмісті Сум. Кілька груп ворожих ударних БпЛА рухаються через Сумщину в напрямку Полтавської області. Сумщина - загроза ударних БпЛА.
Де оголошено тривогу
Частина ворожих ударних БпЛА через Сумщину в напрямку Харківської області.
Кілька груп БпЛА курсом на Миргород.
"Шахед" в передмісті Сум.
Кілька груп ворожих ударних БпЛА рухаються через Сумщину в напрямку Полтавської області.
Сумщина - загроза ударних БпЛА.