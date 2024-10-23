Росія запустила "Шахеди": де існує загроза ударів БпЛА

Ввечері 23 жовтня російська армія знову розпочала терор України дронами-камікадзе типу "Шахед". Повітряні сили попередили про загрозу ударів.

Перші "Шахеди" перетнули повітряний простір України близько 17 години. Для яких областей тривога, повідомляє 24 Канал.

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Тривога в Україні