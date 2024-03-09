Росіяни запустили "Шахеди": в Одесі працює ППО, лунали потужні вибухи

У ніч проти 10 березня російські загарбники запустили дрони-камікадзе типу "Шахед". Існує загроза ворожого ураження.

Близько о 22:18 у Повітряних силах повідомили про загрозу ударних БпЛА. Про те, де лунає тривога та повідомляють про небезпеку, інформує 24 Канал.

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