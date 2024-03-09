Росіяни запустили "Шахеди": в Одесі працює ППО, лунали потужні вибухи
У ніч проти 10 березня російські загарбники запустили дрони-камікадзе типу "Шахед". Існує загроза ворожого ураження.
Близько о 22:18 у Повітряних силах повідомили про загрозу ударних БпЛА. Про те, де лунає тривога та повідомляють про небезпеку, інформує 24 Канал.
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В Одесі вже втретє пролунали вибухи. Група "Шахедів" з Херсонщини рухається на Миколаївщину. Повідомляють про вибухи у Харківській області. У Повітряних силах повідомляють про загрозу балістичного озброєння зі сходу. Повідомляють про повторні вибухи в Одесі. Повітряні сили повідомляють про рух ракети на Харківщину зі сходу. В Одесі повідомляють про вибух. В Одесі повідомляють про роботу ППО. Нова група "Шахедів" летить з півдня на Миколаївщину. Нова група "Шахедів" рухається з Херсонщини на Миколаївщину. У Повітряних силах повідомляють, що "Шахеди" з Чорного моря наближаються до Одеси. Водночас "Шахеди" на Миколаївщині рухаються у напрямку Кіровоградщини. Повідомляють про нову групу "шахедів" у напрямку з Чорного моря на Одещину. Група "Шахедів" на півночі Херсонщини рухається у напрямку Кривого Рогу. У Херсонській та Миколаївській області фіксується загроза ударних БпЛА. Безпілотники рухаються курсом на Дніпропетровщину. У Повітряних силах повідомили про загрозу ударних БпЛА у Запорізькій області.
В Одесі вже втретє пролунали вибухи.
Група "Шахедів" з Херсонщини рухається на Миколаївщину.
Повідомляють про вибухи у Харківській області.
У Повітряних силах повідомляють про загрозу балістичного озброєння зі сходу.
Повідомляють про повторні вибухи в Одесі.
Повітряні сили повідомляють про рух ракети на Харківщину зі сходу.
В Одесі повідомляють про вибух.
В Одесі повідомляють про роботу ППО.
Нова група "Шахедів" летить з півдня на Миколаївщину.
Нова група "Шахедів" рухається з Херсонщини на Миколаївщину.
У Повітряних силах повідомляють, що "Шахеди" з Чорного моря наближаються до Одеси. Водночас "Шахеди" на Миколаївщині рухаються у напрямку Кіровоградщини.
Повідомляють про нову групу "шахедів" у напрямку з Чорного моря на Одещину.
Група "Шахедів" на півночі Херсонщини рухається у напрямку Кривого Рогу.
У Херсонській та Миколаївській області фіксується загроза ударних БпЛА.
Безпілотники рухаються курсом на Дніпропетровщину.
У Повітряних силах повідомили про загрозу ударних БпЛА у Запорізькій області.