Росіяни запустили "Шахеди": в Одесі працює ППО, лунали потужні вибухи

9 березня 2024, 23:15
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У ніч проти 10 березня російські загарбники запустили дрони-камікадзе типу "Шахед". Існує загроза ворожого ураження.

Близько о 22:18 у Повітряних силах повідомили про загрозу ударних БпЛА. Про те, де лунає тривога та повідомляють про небезпеку, інформує 24 Канал.

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23:44, 09 березня

В Одесі вже втретє пролунали вибухи.

23:43, 09 березня

Група "Шахедів" з Херсонщини рухається на Миколаївщину.

  • "Шахеди" на заході Миколаївщини – курсом на Одещину.
  • "Шахеди" на Одещині – в районі Одеси.
  • БпЛА в центрі Кіровоградщини – рухаються на Черкащину.
  • Група "шахедів" на сході Дніпропетровщини – курсом на Харківщину.
23:43, 09 березня

Карта повітряних тривог станом на зараз.

23:39, 09 березня

Повідомляють про вибухи у Харківській області. 

23:37, 09 березня

У Повітряних силах повідомляють про загрозу балістичного озброєння зі сходу.

23:36, 09 березня

Повідомляють про повторні вибухи в Одесі.

23:35, 09 березня

Повітряні сили повідомляють про рух ракети на Харківщину зі сходу. 

23:30, 09 березня

В Одесі повідомляють про вибух.

23:15, 09 березня

В Одесі повідомляють про роботу ППО.

23:14, 09 березня

Нова група "Шахедів" летить з півдня на Миколаївщину.

23:01, 09 березня

Нова група "Шахедів" рухається з Херсонщини на Миколаївщину.

У Повітряних силах повідомляють, що "Шахеди" з Чорного моря наближаються до Одеси. Водночас "Шахеди" на Миколаївщині рухаються у напрямку Кіровоградщини.

22:54, 09 березня

Повідомляють про нову групу "шахедів" у напрямку з Чорного моря на Одещину.

22:40, 09 березня

Група "Шахедів" на півночі Херсонщини рухається у напрямку Кривого Рогу.

22:32, 09 березня

У Херсонській та Миколаївській області фіксується загроза ударних БпЛА.

22:24, 09 березня

Безпілотники рухаються курсом на Дніпропетровщину.

22:18, 09 березня

У Повітряних силах повідомили про загрозу ударних БпЛА у Запорізькій області.

Автор: Маргарита Волошина