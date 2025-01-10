Росіяни вже не рвуться переселятися: кого тепер завозять окупанти на Херсонщину

Раніше росіяни активно звозили на окуповані території своє населення та етнічні меншини для розселення. Однак на окупованій частині Херсонської області тепер їх поменшало через усвідомлення небезпеки.

Натомість є певні люди, яких "не шкода". Про це 24 Каналу розповіла журналістка з Херсона Євгенія Вірлич, зауваживши, що вони заселяються в порожні будинки українців.

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Кого росіяни завозять на Херсонщину

За словами журналістки, окупанти справді раніше привозили своїх людей для розселення на Херсонщині. Восени та взимку минулого року цей процес трохи зупинився, адже окупанти активізували військові дії. Попри це, процес переселення не зупиняється.

Був період, коли росіяни активізували навіть свої етнічні меншини, щоб показувати росіянам та міжнародній спільноті, що вони поважають всі етнічні громади.

Однак зараз в Херсонській області цього стало трохи менше. Не надто рвуться тепер росіяни на Херсонщину. Вони починають розуміти, що там доволі небезпечно і гучно. Тепер вони активізували переїзд родин військових, які воюють на Херсонському напрямку,

– наголосила Вірлич.

Журналістка додала, що Росія заселяє родини окупантів у порожні будинки українців, які виїхали з окупації.

Натомість в окупованому Маріуполі ворог активно виселяє родини українських військовослужбовців. До таких сімей приходять додому, проводять обшуки, зокрема шукають листування з військовими. Їм пропонують депортацію або ж співпрацю з ФСБ.