Росіяни застосували хімічні боєприпаси на Запорізькому напрямку: чого хотів досягнути ворог

На Запорізькому напрямку російські окупанти застосували хімічні боєприпаси. Ворог мав на меті створити перешкоди для наступу ЗСУ. Загарбники намагаються відтермінувати свою поразку.

Таку думку 24 Каналу озвучив депутат Запорізької обласної ради Сергій Лишенко. Росіяни застосували хімічні снаряди у районі Новоданилівки.

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Росіяни хочуть нашкодити наступу ЗСУ

Лишенко зазначив, що це було перша атака росіян хімічною зброєю на Запорізькому напрямку. Новоданилівка розташована у тилу. Окупанти здійснили обстріли, який мав на меті створити перешкоди для наступу ЗСУ. Загарбники хотіли виграти час, підтягнути резерви та укріпитися.

Через хімічну загрозу наші солдати не мали можливості вчасно піти в атаку. Так, через певний час газ розсіявся, але наступальний потенціал було знижено. У такий спосіб окупанти намагаються відтермінувати свою поразку на цій ділянці фронту, тому що тривають бої біля Роботиного,

– пояснив він.

Перша лінія оборони, яка була замінована, вже фактично пройдена ЗСУ. Бої тривають поблизу села Роботине. Цей населений пункт розтягнутий вздовж дороги, що ускладнює ведення бойових дій. Також це там рівнинна місцевість, тому ворожі безпілотники мають можливості бачити пересування військ ЗСУ.

Лишенко про хімічну атаку: дивіться відео

Росія застосувала хімічні снаряди біля Новоданилівки