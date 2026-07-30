Росіяни застосували проти України більше ніж 70 ракет та понад 280 дронів, – Зеленський

Черговий акт терору з боку Росії обірвав життя мирних людей. Масована нічна атака по Україні 30 липня вкотре продемонструвала потребу в посиленні захисту неба.

Вночі Росія завдала по Україні комбінованого удару по близько десятьох областях. На ранок рятувальники й медики працюють на місцях влучань, а кількість загиблих і поранених може зрости. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Президент відреагував на атаку

Президент України повідомив про трагічні наслідки нічного російського ракетного удару. За його даними, станом на ранок відомо про вісім загиблих людей та десятки поранених.

Трагічні наслідки фіксують у селищі Радушне на Дніпропетровщині. Житловий будинок там був вщент знищений балістичною ракетою. Під завалами загинули батьки та троє дітей. Рятувальники дістали живими ще двох дітей.

Водночас у Львові також тривають пошуково-рятувальні роботи на місці влучання у житлову забудову.

Загалом під прицілом ворога цієї ночі опинилися Київщина, Дніпропетровщина, Львівщина, Полтавщина, Харківщина, Миколаївщина, Сумщина, Вінниччина, Черкащина та Івано-Франківщина. За даними Повітряних сил ЗСУ, російські війська запустили 74 ракети, в тому числі балістичні, а також 284 безпілотники, значна частина з яких була ударними. Ворог прицільно бив по десятках будинків, цивільних підприємствах та об'єктах критичної інфраструктури.

В умовах, коли ракет для ППО від партнерів критично не вистачає, наші воїни роблять просто нереальні речі, демонструючи дуже високий рівень професіоналізму,

– зазначив глава держави.

Силам оборони вдалося знищити 320 ворожих цілей. Значну кількість крилатих ракет збила бойова авіація та мобільні вогневі групи.

Цей акт терору, за словами Зеленського, вкотре доводить, що захист від російської ракетної загрози – найважливіше завдання, яке не може лежати виключно на плечах однієї країни.

Всі партнери знають, як і чим можуть допомогти. Невчасність допомоги, затримки в постачанні антибалістичних ракет – це саме такі руйнування, саме такі жертви, які, на жаль, є сьогодні,

– резюмував президент.

Нагадаємо, в основному агресор вночі запускав свої повітряні цілі по Київщині та Львівщині. Вибухи лунали й в інших містах. Військові зафіксували влучання 11 ракет та 17 ударних БпЛА на 20 локаціях.