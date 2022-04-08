Росіяни заважають транзиту газу на Луганщині, через що можна втратити постачання до ЄС

Російські окупанти жорстко втручаються у роботу транспортування газу через компресну станцію "Новопсков" на Луганщині. Вони порушують операційні та технологічні процеси.

Оператор ГТС України заявив, що ця станція є важливим об'єктом для організації транспортування газу в Донецьку та Луганську області. Окрім того, нею йде транзит у Європу.

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Також через цю станцію проходить майже третина транзиту до Європи з газовимірювальної станції (ГІС) "Сохранівка",

– мовиться у повідомленні регулятора.

Дії окупантів можуть призвести до втрати операційного контролю над обладнанням станції.

Ризики великі

Як повідомляє оператор, це призведе до значних ризиків цілісності газотранспортної системи. Також порушиться стабільність режимів транспортування газу, тому буде неможливо виконувати його транспортування через станцію, принаймні в рамках транзитного контракту.

Українська компанія закликала представників агресора утриматися від подальшого тиску на її працівників та втручання у роботу КС.

"Інакше, у разі втрати операційного контролю, ВДТСУ з метою збереження цілісності та безпечної роботи ГТС буде змушений зупинити роботу цього об'єкта. Зупинка КС "Новопсков" означає зупинку транзиту через ДВС "Сохранівка". Відповідальність за наслідки – на Росії", – заявили в ГТС України.

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