Росіяни завдали 16 ударів по Харкову: постраждали багатоповерхові та приватні будинки

Росія завдала 16 ударів по Харкову увечері 29 квітня. Внаслідок ворожої атаки постраждали багатоповерхові та приватні будинки, медичний заклад, цивільна інфраструктура.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Харкова Ігоря Терехова.

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Які наслідки атаки росіян на Харків

Терехов повідомив, що російські війська завдали 16 ударів по Харкову.

Постраждали багатоповерхівки та приватні будинки, медичний заклад, цивільна інфраструктура,

– розповів міський голова.

Станом на 23:23 відомо про 20 постраждалих осіб внаслідок ворожої атаки. Попередньо, серед них є ті, хто перебуває у важкому стані.

Раніше Терехов повідомляв, що внаслідок ворожої атаки постраждали Шевченківський, Київський, Салтівський та Слобідський райони Харкова.

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До слова, росіяни також завдали масованого удару дронами по Дніпру. У місті пролунало щонайменше 10 вибухів.