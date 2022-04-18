Росіяни завдали 5 прицільних ракетних ударів по Львову, – Садовий

Російські окупанти продовжують цинічні обстріли мирних українських міст. Уранці 18 квітня ворог завдав п'ятьох прицільних ударів по Львову.

Відповідні служби вже виїхали на місце події. Про це повідомив міський голова Андрій Садовий.

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5 прицільних ракетних ударів по Львову. Детальнішу інформацію з'ясовуємо,

– зазначив мер.

Своєю чергою голова Львівської обласної військово-цивільної адміністрації Максим Козицький поінформував про те, що відбулося чотири ракетні удари.

Містян закликають бути відповідальними й не публікувати фото та відео. Також важливо перебувати в укриттях до сигналу про відбій повітряної тривоги.

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