Росіяни завдали подвійного удару по локомотиву та пасажирських вагонах поїзда на Запоріжжі

Російські війська завдали подвійного удару по локомотиву та пасажирських вагонах поїзда в Запорізькій області. Завдяки оперативним діям залізничників усіх пасажирів і працівників евакуювали.

Про це повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник.

Що відомо про ще одну цинічну атаку окупантів на українську залізницю?

Російські війська продовжують атакувати цивільну інфраструктуру України. Цього разу під удар потрапив пасажирський поїзд у Запорізькій області.

Окупанти завдали подвійного удару по локомотиву та пасажирських вагонах. Завдяки роботі моніторингової групи, професійним діям працівників залізниці та своєчасній евакуації, всіх пасажирів і персонал оперативно перевели у безпечне місце.

За попередньою інформацією, внаслідок атаки ніхто не постраждав.

У Міністерстві з відновлення, розвитку громад, територій та інфраструктури наголосили, що Росія свідомо завдає ударів по цивільній транспортній інфраструктурі, намагаючись залякати населення та порушити роботу транспортної системи.

Попри постійні атаки, українська залізниця продовжує забезпечувати безперервне сполучення. Міністерство спільно з Міністерством оборони та "Укрзалізницею" працює над посиленням стійкості залізничних перевезень навіть в умовах війни.

Нагадаємо, уночі 6 липня російські війська атакували залізничну інфраструктуру Київської області. Через обстріл на окремих ділянках тимчасово обмежували рух поїздів і змінювали маршрути, однак після оперативних ремонтних робіт рух повністю відновили. До ліквідації наслідків залучили близько 20 аварійно-відновлювальних бригад.

Увечері 30 червня російські війська атакували залізничну інфраструктуру Дніпропетровщини. Ворожий дрон влучив в електровоз Укрзалізниці, однак завдяки своєчасному попередженню локомотивна бригада встигла сховатися в укритті. Постраждалих немає.