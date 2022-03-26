Росіяни завдали ракетного удару по нафтобазі у Дубно на Рівненщині

Російські загарбники 26 березня завдали ракетного удару по нафтобазі міста Дубно, що на Рівненщині. Масштаб завданих збитків встановлюють.

Глава Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль повідомив, що російські загарбники атакували Рівненську область.

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Росіяни завдали удару по Рівненщині

За словами Коваля, у Рівненській області 26 березня двічі сповіщали про повітряну тривогу.

Під час першої Збройні Сили збили ворожий дрон, під час другої – ракета влучила в нафтобазу міста Дубно,

– зазначив глава ОВА.

Він додав, що масштаб завданих атакою росіян збитків поки встановлюють.

Станом на 21:30 на Рівненщині все ще діє повітряна тривога. Тому жителям області слід залишатися в укриттях.

Нагадаємо, днями жителям Рівненської області заборонили на період дії воєнного часу відвідувати ліси.

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