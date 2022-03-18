Росіяни завдали ракетного удару по Вознесенську

Окупанти 18 березня обстріляли Вознесенськ, що на Миколаївщині. Інформації про жертв та постраждалих наразі немає.

Інформацію про ракетний обстріл поширив один з місцевих телеграм каналів.

Важливо У більшості регіонів України – повітряна тривога

Подробиць там не оприлюднили, але попросили не викладати у соцмережі наслідки обстрілу, адже це допоможе окупантам краще прицілитися.

Окупанти не мали успіху на Миколаївщині

Миколаївська область тримає оборону, поступово відтісняючи ворога. Нашим захисникам вдалося прогнати росіян зі ще одного населеного пункту, який ті напередодні окупували. Успішну операцію провели прикордонники спільно з морськими піхотинцями. Вони не тільки зачистили від орків один із населених пунктів Миколаївщини, а ще й здобули нові трофеї.

Окупаційні війська Росії 18 березня почали відступати від Миколаєва, де їм тривалий час давали гідну відсіч. Попутно орки почали обстрілювати село. Цим вони вкотре ганебно порушили норми міжнародного права, яке забороняє атакувати мирне населення. Тому голова Миколаївської ОВА Віталій Кім пообіцяв жорстку помсту окупантам.

Ворог намагається закрити Миколаїв у кільце: дивіться відео