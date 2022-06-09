Росіяни завдали ракетного удару у районі Краматорська, – Генштабу

Російські військові завдали ракетного удару у районі Краматорська на Бахмутському напрямку.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України ввечері 9 червня.

Увага Відсутність успіху ворога у Сєвєродонецьку, відхід на Бахмутському напрямку: ситуація на фронті

На Бахмутському напрямку окупанти завдали ракетного удару в районі міста Краматорськ. З метою визначення маршрутів висування та слабких місць в обороні наших військ противник здійснив розвідку в районі населеного пункту Нагірне,

– йдеться у повідомленні.