Росіяни завдали ракетного удару у районі Краматорська, – Генштабу
9 червня 2022 , 18:59Читать новость на русском
Російські військові завдали ракетного удару у районі Краматорська на Бахмутському напрямку.
Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України ввечері 9 червня.
Увага Відсутність успіху ворога у Сєвєродонецьку, відхід на Бахмутському напрямку: ситуація на фронті
На Бахмутському напрямку окупанти завдали ракетного удару в районі міста Краматорськ. З метою визначення маршрутів висування та слабких місць в обороні наших військ противник здійснив розвідку в районі населеного пункту Нагірне,
– йдеться у повідомленні.