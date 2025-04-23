Росіяни завдали удару по передмістю Одеси, виникла низка пожеж

Пізно ввечері 22 квітня росіяни завдали чергового удару по Одеській області. Під прицілом окупантів опинилося передмістя Одеси.

Ворог знову атакував Одещину ударними безпілотниками, повідомляє 24 Канал з посилання на Одеську ОВА. Росіяни атакували Одещину другий день поспіль.

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Росія атакувала цивільну інфраструктуру

Очільник ОВА Олег Кіпер повідомив, що під прицілом росіян опинилася цивільна інфраструктура передмістя Одеси.

Унаслідок ворожого удару по Одесі спалахнула низка пожеж. За словами Кіпера, над ліквідацією наслідків працюють всі відповідні служби.

Крім того, він розповів, що інформація щодо постраждалих уточнюється.