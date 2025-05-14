14 травня, 07:17
Росіяни завдали удару по Рівненщині: є руйнування і постраждалі
У Рівненській області в ніч і зранку 14 травня сили ППО знешкодили чотири повітряні цілі ворога. На жаль, внаслідок атаки постраждали люди.
Про це пише 24 Канал з посиланням на начальника Рівненеської ОВА Олександра Коваля.
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Які наслідки атаки в Рівненській області
Російська армія атакувала Рівненщину близько 05:25. Сили ППО працювали, аби врятувати область від наслідків ворожих ударів. Повітряні цілі успішно знищені.
За повідомленнями голови ОВА, зараз на місцях збиття працюють фахівці. В регіоні фіксуються незначні руйнування цивільної інфраструктури. Поранень внаслідок атаки зазнали двоє людей.