Росіяни вдарили по Харкову: зафіксоване влучання біля житлової забудови

Російські військові після півночі 6 квітня завдали ракетних ударів по Харкову. Представники місцевої влади закликають мешканців не покидати укриттів.

Про те, що у Харкові пролунали вибухи, ЗМІ почали писати о 00:20 6 квітня. Звернімо увагу, що місто було під ударом ворога 5 квітня. Російські військові кілька разів обстрілювали обласний центр.

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Росіяни вдарили по Харкову

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов о 00:21 написав: "Окупанти завдають ударів по Харкову. Будьте в укриттях".

А вже о 00:22 міський голова Харкова Ігор Терехов зазначив, що обласний центр під обстрілом. Він додав, що у місті чутно вибухи.

Звернімо увагу, що станом на 00:30 повітряну тривогу оголосили у Херсонській, Миколаївській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Полтавській і Сумській областях. Українців попереджають паралельно і про загрозу атаки дронами-камікадзе, і балістичним озброєнням.

О 00:48 Олег Синєгубов зазначив, що зафіксовані влучання поруч з житловою забудовою у Харкові. Він зазначив, що на місцях працюють усі профільні служби. Що стосується постраждалих, то інформація уточнюється.

Оновлено! О 01:23 Синєгубов зазначив, що у Дергачівській громаді ракета влучила у магазин, горять автомобілі. Він додав, що на цю хвилину без постраждалих.

Росіяни били по Запоріжжю 5 квітня

Близько 15:15 5 квітня у Запоріжжі пролунав вибух. За кілька хвилин повідомили про те, що у місті почули повторні вибухи.

За даними Нацполіції, російські військові спочатку атакували Запоріжжя трьома ракетами. А через 40 хвилин ворог здійснив повторний удар. Для цього використали ще 2 ракети, запущені туди ж, куди прилетіли перші три.

Внаслідок цього, як зазначив глава Запорізької ОВА Іван Федоров, станом на 20:36 загинули 4 людей. Відомо, що ще понад 20 зазнали поранень.

Після ударів як по Харкову, так і по Запоріжжю до цивільних українців звернулися у МВС. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко наголосив, що у відомстві регулярно ініціюють перегляд Інструкцій з реагування задля уникнення жертв серед своїх працівників. Що стосується мирного населення, то він закликав не ігнорувати повітряні тривоги.

Вкотре закликаємо цивільних: під час повітряної тривоги обов'язково необхідно перебувати в укриттях та дотримуватися рекомендацій поліцейських чи місцевої влади. Жодна термінова справа не вартує здоров'я чи життя,

– наголосив він.

Зауважимо, що російські військові впродовж останніх днів здійснюють вкрай підлі та жорстокі удари. Ворог б'є в одне і те ж місце з певним інтервалом. Внаслідок цього під загрозу потрапляють рятувальники, правоохоронці та інші представники спецслужб, які виїжджають на місце події. Так, у Харкові загинули троє рятувальників, котрі прибули ліквідовувати наслідки атаки "Шахеда".