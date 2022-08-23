росіяни заявили про "пряме влучання" в окупаційну "адміністрацію" пушиліна в Донецьку

23 серпня росіяни повідомили про "приліт" по "адміністрації" пушиліна в Донецьку. Про це повідомили місцеві мешканці у соціальних мережах.

Оскільки про влучання повідомляють користувачі мережі, то цілком і повністю покладатися на достовірність них не варто. Але можна припустити, що "бавовна" в Донецьку сталася не просто так. Таким чином ворог міг спробувати здійснити чергову провокацію на День Прапора або ж могло статись дещо інше.

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Не виключається також версія з бажанням місцевих загарбників "злити" пушиліна. Подібне ми вже бачили на Херсонщині, де гауляйтера Сальдо отруїли чимось невідомим, після чого його відвезли на лікування до Москви.

російські медіа були на місці відразу

Цікавим спостереженням поділився журналіст Андрій Цаплієнко. Він не лише поділився світлинами обстріляної "адміністрації" пушиліна. Він ще й зауважив, що російські медіа надто швидко прибули на місце влучання. Тож вкотре виникає підозра, що це була запланована атака, яку потрібно було згадати в інформаційному просторі.



Наслідки влучання в "адміністрацію" пушиліна в Донецьку / місцеві соцмережі



Наслідки влучання в "адміністрацію" пушиліна в Донецьку / місцеві соцмережі



Наслідки влучання в "адміністрацію" пушиліна в Донецьку / місцеві соцмережі

Це припущення підтверджують також місцеві мешканці. Вони регулярно публікують в мережі повідомлення про вибухи у Донецьку, натякаючи на те, що місто й околиці обстрілюють самі росіяни. І роблять це, не в останню чергу, щоб звинуватити ЗСУ в атаці по цивільних об'єктах.

Зранку під Донецьком уже була "бавовна"

Місцеві мешканці повідомили, що зранку 23 серпня пролунали вибухи у Комсомольську (Кальміуську). Там очевидцям вдалося спостерігати за яскравим спалахом. Згідно з припущеннями користувачів мережі, ворог залишився без чергового складу з боєприпасами.

На відео, викладеним у мережу, можна побачити не лише "білу ніч" під Донецьком. А ще й потужну детонацію снарядів ворога. Вибухи були настільки сильними, що їхні уламки розліталися вусібіч.