Росіяни бідкаються на атаку БпЛА "Бобер": виникли пожежі та руйнування

Вночі 8 січня в місті Енгельс Саратовської області Росії пролунали вибухи. У Генштабі ЗСУ підтвердили атаку на базу зберігання нафтопродуктів "Комбінат Крістал".

Деякі російські ЗМІ заявили, що наліт на регіон буцімто здійснювався українськими безпілотниками "Бобер", передає 24 Канал. Кожен з них мав на собі близько 10 кілограмів вибухівки й здатен пролітати до тисячі кілометрів, стверджують росіяни.

Дивіться також Уражено незвичайну нафтобазу: в Енгельсі зберігали унікальне паливо, – Defense Express

Невідомі росіянам дрони атакували Енгельс

У російському міноборони повідомили про збиття 11 БпЛА над Саратовською областю.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що цій в операції Сили оборони України застосували "невідомі раніше Росії дрони, які не фігурували в попередніх атаках".

Важливо! Це єдина офіційна інформація про те, якими БпЛА було атаковано "Комбінат Крістал".

Від "Бобрів" буцімто постраждала не лише нафтобаза в Енгельсі. У ніч на 9 січня, за словами місцевих мешканців, щонайменше 11 вибухів прогриміли в російському Слов'янську-на-Кубані.

Згодом влада Кубані повідомила про збиття 9 безпілотників над Краснодарським краєм і пошкодження приватного будинку під час падіння уламків. Загалом над Росією в цю ніч імовірно знищено 15 дронів.

Дрони-камікадзе "Бобер" Український баражуючий боєприпас великої дальності – понад 800 кілометрів. Дрон концерну "Укроборонпром" побудований за аеродинамічною схемою качки, тому легко змінює висоту і добре маневрує в повітрі. Це підвищує шанси БпЛА обійти ворожу протиповітряну оборону.

До слова, далекобійні безпілотники Україна активно почала застосовувати у другій половині 2022 року. Благодійний фонд "Повернись живим" зібрав 230 мільйонів гривень, проєкт назвали Black Box. Тоді ціль збору тримали в таємниці, але згодом повідомили – гроші збирали на 60 БпЛА "Бобер".