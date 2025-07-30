Збройні сили України спростували російські повідомлення про нібито захоплення села Маліївка в Дніпропетровській області. Населений пункт перебуває під повним контролем ЗСУ, а сили противника, які намагались закріпитися в цьому районі, були ліквідовані.

Російські солдати раніше зняли відео з села Маліївка, де встановили свій прапор. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис 31 окремої механізованої бригади імені генерала-хорунжого Леоніда Ступницького.

Дивіться також Росіяни поцілили дронами по Дніпропетровщині: загинула худоба, згорів будинок, є постраждалі

Як спроба захопити Маліївку для росіян провалилася?

26 липня у соцмережі X з’явилося відео, на якому російські військові з 336-ї окремої бригади морської піхоти встановлюють свій прапор у Маліївці. Це стало підставою для пропагандистських медіа Кремля заявити про просування окупантів на території Дніпропетровщини.

"Ворог не полишає спроб увійти в Дніпропетровську область у зоні бойової відповідальності 31 окремої механізованої бригади. Проте спроба ворожого наступу захлинулася. За кілька годин після оприлюднення відео окупантів знищили зусиллями підрозділів 31 ОМБр та суміжних підрозділів", – йдеться у повідомленні.

Бійці 31-ї бригади оприлюднили відео, на якому зафіксовано знищення позицій противника та демонстрацію українського прапора на тому ж місці, де стояв російський прапор.

Українські військові знищують росіян у Маліївці: дивіться відео