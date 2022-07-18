Спецназ провів успішну операцію біля Дементіївки: вижив лише командир взводу ворога, – Арестович

Наші герої продовжують ефективно нищити російських окупантів. Ворог зазнає поразки за поразками на всіх напрямках.

Втрати російських окупантів кожного дня невпинно зростають. Наші захисники та захисниці влучними ударами підточують боєздатність російської армії та сіють паніку у таборі ворога.

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Знищення цілого взводу окупантів

Попри шалені втрати російським окупантам вдарила в голову ідея спробувати окупувати Харківську область. Щоправда, зробити гучні заяви виявилося легше, аніж втілити їх на практиці.

Взвод російських окупантів спробував здійснити штурм в районі населеного пункту Дементіївка. Як повідомив радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович, атака ворога зазнала тотального фіаско.

Наші спецназівці ліквідували цілий взвод окупантів біля Дементіївки та взяли у полон їхнього командира. Загалом у бою наші вбили 36 росіян, взяли зброю та боєприпаси. Цікавим виявився командир, хлопець 1989 року народження. Він уродженець Запоріжжя,

– розповів він.

Наші герої надали командиру окупантів допомогу на полі бою, зараз він у лікарні. У нього є шанс стати бійцем легіону "Свобода Росії", який воює на боці ЗСУ.

Також Арестович розповів, що російські окупанти люблять кидати на війну проти України зрадників та уродженців нашої країни. Окрім того, командувач Південним округом російської армії (Кавказ, Крим та окуповані території Донецької та Луганської областей) є уродженцем Донеччини.

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