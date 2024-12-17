Росіяни зазнали втрат і відійшли на Времівському напрямку

В ОСУВ "Хортиця" розповіли про ситуацію в смузі їхньої відповідальності. А саме на Времівському напрямку.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на канал ОСУВ "Хортиця" – "Хортицький вітер". Раніше у Deep State писали, що росіяни продовжують "зрізати" Времівський виступ. Це робиться, щоб "огорнути Велику Новосілку" й окупувати її. Нині є критична загроза для Макарівки.

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Що відбувається на Времівському напрямку

Там тривають бої. Росіяни не змогли змінити своє тактичне положення, але намагалися.

Від початку доби штурмові групи противника атакували наші позиції на Времівському напрямку – в районі Великої Новосілки, Благодатного, Сторожевого і на південно-західній околиці Макарівки. Успіху не мали, зазнали втрат, відійшли. Втрати противника уточнюються,

– пояснили в ОСУВ.

Бої на Времівському напрямку / Інфографіка ОСУВ "Хортиця"

Українські підрозділи проводять заходи з утримання позицій, протидії оперативному оточенню і захопленню населених пунктів, які тримають оборону.

Ситуація на карті Deep State

На десяту вечора 17 грудня в Генштабі зауважили, що триває 9 боїв. Росіяни 22 рази атакували Сили оборони Костянтинопольського, Сухих Ялів, Сторожевого, Новосілок, Темирівки, Новополя та Новодарівки.