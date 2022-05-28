Росіяни зазнали втрат та зайняли оборону на невигідних рубежах на Херсонщині

Підрозділи Збройних Сил України пішли в атаку на території Херсонської області. Росіяни були змушені відступити і тепер обороняються на невигідних рубежах.

За даними Генерального штабу ЗСУ, російські окупанти зазнали серйозних втрат внаслідок атаки українських військових. Бойові дії досі тривають.

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Позиції окупантів змінилися

Тепер вони змушені оборонятися на невигідних позиціях поблизу Андріївки, Лозового та Білогірки, що в Херсонській області.

Внаслідок наступальних дій підрозділів Сил оборони ворог зазнав втрат та зайняв оборону на невигідних рубежах поблизу Андріївки, Лозового та Білогірки Херсонської області. Бойові дії тривають, – йдеться у повідомленні від Генштабу.

Крім того, російські окупанти продовжують підступно обстрілювати українські населені пункти. Цього разу вони гатили по цивільній інфраструктурі в районах Прибузького, Посад-Покровського, Благодатного, Осокорівки, Нововоронцовки, Новоолександрівки та інших сіл і селищ.

Загарбники також нарощують систему протиповітряної оборони в регіоні. Туди завезли установки С-300.

На Сході тривають запеклі бої

Ворог досі намагається захопити Луганську та Донецьку області. Однак підрозділи Збройних Сил України надійно обороняються. На деяких напрямках тривають напружені бої.

На Слов’янському напрямку окупанти назбирують техніку та озброєння, щоб відновити наступ на деяких ділянках. Все оснащення вони звозять з території Росії через тимчасово окупований Куп’янськ Харківської області.

Загарбники активно проводили розвідку за допомогою безпілотників, після чого гатили по позиціях українських військових поблизу Нової Дмитрівки, Великої Комишувахи, Довгенького та Діброви. Зафіксували і удар з вертольотів поблизу Довгенького. Росіяни намагалися наступати в районі Пасіки, але ЗСУ відбили атаку.

На Донецькому напрямку тривають активні бої. Противник хоче оточити українських військових поблизу Сєвєродонецька та Лисичанська, а також – вийти на адміністративний кордон Луганської області. Зараз запеклі бойові дії тривають на Лиманському, Сєвєродонецькому, Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Лиманський напрямок. Окупанти закріплюються на рубежах у населеному пункті Лиман. Вони завдали три удари зі штурмової авіації поблизу Діброви.

Окупанти закріплюються на рубежах у населеному пункті Лиман. Вони завдали три удари зі штурмової авіації поблизу Діброви. Сєвєродонецький напрямок . Противник наступав в напрямку Борівського за підтримки артилерії. Однак зазнав серйозних втрат та відійшов на попередні позиції.

. Противник наступав в напрямку Борівського за підтримки артилерії. Однак зазнав серйозних втрат та відійшов на попередні позиції. Бахмутський напрямок . Росіяни намагалися покращити власні позиції поблизу Комишувахи та Новолуганського. Усі атаки українські військові відбивали, але бойові дії досі тривають.

. Росіяни намагалися покращити власні позиції поблизу Комишувахи та Новолуганського. Усі атаки українські військові відбивали, але бойові дії досі тривають. Авдіївський напрямок. Окупанти обстрілюють з артилерії впродовж усієї лінії зіткнення, тривають бої. Були авіаційні удари з боку росіян поблизу Авдіївки, Веселого та Кам’янки.

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