Крок за кроком просуваємось, росіяни зазнають втрат, – Зеленський про удари ЗСУ по окупантах

З кожним днем сили росіян зменшується, а їх боєздатність слабшає. Наші герої роблять все для того, щоб максимально пришвидшити ці процеси.

Триває 145 день героїчної боротьби України з російськими окупантами. Наші захисники та захисниці вже не просто ламають всі плани ворога, а стрімко скорочують його сили та ресурси для ведення обстрілів та наступальних дій.

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Зеленський відзначив успіхи ЗСУ

У своєму традиційному зверненні до українців президент Володимир Зеленський повідомив про те, що наші героїчні ЗСУ завдали російським окупантам дуже серйозних логістичних втрат.

Російській армії все складніше утримувати позиції на захопленій території. Крок за кроком ми просуваємось, ламаємо постачання окупантів, виявляємо і знешкоджуємо колаборантів,

– повідомив Зеленський.

Він додав, що з часом нам вдасться встановити український прапор в усіх наших містах та селах, але поки процес триває, не слід забувати про підтримку мешканців окупованих регіонів.

"Не забувайте підтримувати інформаційно та емоційно – наших людей в окупованих районах. Говоріть їм про Україну. Зі свого боку, держава це робить. Але маємо використовувати всю інформаційну силу нашого суспільства", – закликав Зеленський.

Дивіться відео звернення Володимира Зеленського до українців