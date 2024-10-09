Хотіли приховати "Іскандером": російські військові збили власний дрон "Охотнік", – Forbes

Російський новітній безпілотник С-70 "Охотнік", ймовірно, вийшов з-під контролю над Україною. Саме тому він був збитий російським винищувачем Су-57, який його супроводжував.

Про це повідомляє Forbes. Збиття С-70 "Охотнік" може бути одним з найбільших провалів, коли-небудь пережитих російськими повітряно-космічними військами, якщо не гірше.

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Окупанти ліквідували власний дрон

За даними видання, після падіння дрона російські військові відразу ж завдали удару ракетою "Іскандер" на місце події. Метою цього було знищення уламків. Як повідомляє Forbes, існують кілька причин, через які Росія прагнула завадити Заходу отримати доступ до фрагментів безпілотника для вивчення.

Ці ракети дефіцитні й дорогі, і відволікання однієї з них від кампанії проти міст України свідчить, що це була високопріоритетна мета,

– сказано в публікації.

Незважаючи на спроби росіян знищити докази, українській стороні вдалося вилучити ключові компоненти безпілотника С-70 для подальшого аналізу. З уламків можна отримати важливу інформацію, яка, ймовірно, зведе нанівець здатність С-70 до забезпечення своєї скритності, що зробить ці дрони менш ефективними.

Важливо! Тепер Захід отримає можливість зрозуміти принципи роботи безпілотника С-70 "Охотнік" і, таким чином, отримати уявлення про методи боротьби з російським винищувачем Су-57.

Ще одним з можливих пояснень, чому Росія прагнула знищити уламки свого дрона "Іскандером", є бажання приховати свою брехню щодо досягнень у галузі малопомітності.

"З огляду на російську культуру, цілком можливо, що навіть старші командири не знають про ці недоліки... Можливо, російське керівництво ось-ось дізнається, що їхній дорогий і розрекламований безпілотник-невидимка насправді зовсім не "стелс". І дізнаються вони це, прочитавши в ЗМІ", – додали в журналі.