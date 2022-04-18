Росіяни збільшили активність авіації в понад 1,5 раза

Російські війська перейшли на фінальний етап створення наступального угруповання в східній операційній зоні, а кількість ворожих літако-вильотів за кілька діб зросла у більш ніж в 1,5 раза.

Про це на брифінгу в медіацентрі "Україна" від 18 квітня, розповів речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник, повідомляє 24 канал. За його словами, путінські найманці готуються до наступу на Сході країни.

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Мотузяник розповів про гарячі точки та плани ворога

Мотузяник попередив, що росіяни готуються посилити наступ. Це необхідно, аби встановити повний контроль над територією Луганської та Донецької областей та забезпечити стійкість сухопутного коридору з окупованим Кримом.

Наразі агресор практично завершив перегрупування військ для ведення наступу в східній операційній зоні. Посилення наступального угруповання відбувається коштом перекидання додаткових російських підрозділів,

– зазначив речник.

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Наразі найінтенсивніші бойові дії ведуться на Слобожанському та Донецькому операційних районах. На Півдні ворог намагається закріпитися на займаних позиціях та встановити контроль над селищем Олександрівка.

Водночас Росія гатить ракетними системами та бобами по інфраструктурі усієї України. Так, за підрахунками Міноборони, кількість вильотів ворожих літаків збільшилася в більш ніж 1,5 раза.

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