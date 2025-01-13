Росіяни перекинули до Криму нові засоби ППО, оголивши інші ділянки фронту, – "Атеш"

Агенти "Атеш" у тимчасово окупованому Криму зафіксували значне збільшення кількості систем ППО поблизу військових об'єктів окупантів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на військовий рух українців і кримських татар "Атеш". Зазначається, що окупанти нарощують кількість систем ППО в Криму і таким чином послабляють інші ділянки фронту.

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Росіяни перекидають в Крим системи ППО

Агенти "Атеш" провели розвідку військового аеродрому "Гвардійське" біля Сімферополя, який російські окупанти активно використовують для базування авіації та логістики у Криму. У районі аеродрому вони зафіксували значне збільшення кількості систем ППО, зокрема безліч пускових установок С-400 та радіолокаційних станцій.

За словами "Атеш", цей об'єкт відіграє ключову роль у забезпеченні повітряної підтримки та постачанні російських військ на півдні України.

Ми відзначаємо, що окупанти перекинули до Криму додаткові засоби ППО для захисту ключових військових об'єктів, тим самим оголивши інші ділянки фронту. Це демонструє вразливість їхньої оборони, а також важливість для них військових об'єктів, розташованих у Криму,

– йдеться в публікації.

Зазначається, що всю зібрану інформацію агенти передали Силам оборони України.

Окупанти збільшили кількість систем ППО в Криму / Фото: "Атеш"