Росія збирається втікати з України, тому готує провокацію в Бєлгороді, – військовий експерт
Росія заявляє про нібито провокації з боку ЗСУ на території Бєлгорода. Насправді ж Україна це робити не буде, але на такий крок можуть піти самі окупанти. Експерти вважають, що такі провокації означають, що росіяни збираються втікати з України.
Про це 24 каналу сказав військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан. Він наголосив, що окупанти давно заявляють, нібито українські війська перебувають на території Росії, зокрема – у Херсонщині, Донеччині, Луганщині та на Запоріжжі тощо.
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За його словами, в цих провокаціях простежується певний рух до здачі позицій Україні.
Росіян готують до того, щоб вони витримали удар по своїй території Росії, такого роду провокації можуть бути. Тобто вони самі з собою будуть боротися, а потім розкажуть казку, що вони перемогли злих українців і НАТО та втримали свою територію,
– пояснив Світан.
Він зазначив, що це завдання зараз виконує влада Бєлгорода – вони починають відбудовувати різні лінії оборони, але вони не підходять для виконання якихось бойових завдань, її "проштрикне" будь-яка БТР, посилена танками.
Полковник запасу наголосив, що це більше для якоїсь картинки та пропаганди, щоб потім відійти.
На його думку, окупанти у найближчий час збираються відходити з материкової частини України,зокрема з Херсонської, Запорізької областей та навіть з Донбасу.
Зараз вже починають відбудовувати такі лінію оборони, де будуть героїськи втримувати від наступу на Росію західних військ. Тому окупанти зараз відправлять війська в Бєлгород, а також будуть будувати такі "зуби дракона" і в Ростовській області. Швидше за все – це початок руху на відступ росіян,
– заявив Світан.
Дивіться повне інтерв'ю з Романом Світаном: відео 24 каналу
Як найближчим часом розгортатимуться події на фронті
Роман Світан раніше припускав, якими надалі будуть бойові дії з боку ЗСУ. Так, за його словами:
- Росіяни не встигають облаштувати оборонні споруди на Півдні, тому розглядають варіанти для нового "жесту доброї волі". Тож, ЗСУ можуть деокупувати решту Херсонської області і найближчим часом вийти до Криму. На шляху до звільнення півострова українські військові можуть атакувати противника із двох напрямків.
- Один із найнебезпечніших напрямків – це з-під Оріхова на Токмак, оскільки це найкоротша дорога на Мелітополь, причому дуже хороша дорога. На рух військ на цьому напрямку не так сильно впливають погодні умови.
- Після того, як ЗСУ звільнили правобережжя, з'явився ще один перспективний напрямок, якого дуже побоюються росіяни – це передбачуване форсування Дніпра та Каховського водосховища в районі Нової Каховки й далі рух на Мелітополь.